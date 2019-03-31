Голова поліції про невідомих під ЦВК: вони не становлять загрози

Молоді люди спортивної зовнішності, які 31 березня зібралися біля будівлі Центральної виборчої комісії в Києві, не становлять загрози, заявив голова Національної поліції Сергій Князєв.

За його словами, кількість працівників поліції і Національної гвардії, які гарантують правопорядок біля Центральної виборчої комісії, у декілька разів перевищує кількість невідомих молодих людей.

«Там перебувають близько 150 громадян… Вони не порушують громадського порядку», – сказав Князєв.

Вдень 31 березня біля ЦВК зібралося кілька десятків невідомих чоловіків спортивної статури. Вони заявили, що мають намір спостерігати за ходом виборчого процесу.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, станом на 22:30 молодих людей стало менше. Сутичок біля ЦВК немає.

В Україні 31 березня відбувалося голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчилося о 20:00. У бюлетень для голосування були внесені прізвища 39 кандидатів.