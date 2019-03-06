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07 Березень 2019, Київ 00:06
Новини | Економіка

В Україні вирішили скасувати «книгу відгуків і пропозицій» – Нефьодов

В уряді очікують, що це зменшить на 125 мільйонів гривень щорічно витрати торговців

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про відмову від «книги відгуків і пропозицій» на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства, повідомив на сторінці у Facebook перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

«Пішла в минуле книга відгуків і пропозицій, яку підприємці в ХХІ сторіччі все ще були зобов’язані купувати, вести журнал обліку цих книг і платити штрафи за неправильно прошиті сторінки», – повідомив Нефьодов.

За його словами, це зменшить на 125 мільйонів гривень щорічно витрати всіх суб’єктів у сфері торговельної діяльності.

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Очікується, що «книгу відгуків і пропозицій» замінять call-центри і засоби електронного зв’язку.

Досі, за законодавством, всі підприємства роздрібної торгівлі та заклади ресторанного господарства, незалежно від форм власності, зобов’язувалися вести «книгу відгуків і пропозицій», в яку споживачі могли записувати скарги, пропозиції, відгуки та зауваження щодо якості обслуговування. Така книжка розміщувалася на видному місці в «куточку споживача».

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