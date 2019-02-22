Податок на виведений капітал не можна запроваджувати цього року – заступник голови Мінфіну

На 2019-2020 роки припадають пікові виплати за міжнародними запозиченнями, які складають майже третину державного бюджету України, зазначає заступник міністра фінансів Сергій Верланов у програмі «Свобода в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та Радіо НВ).

«Мовою цифр – це 417 мільярдів гривень. Також в нас є велике фінансування оборонного сектору, дефіциту Пенсійного фонду», – зауважив він.

Заміна податку на прибуток на податок на виведений капітал призведе до зменшення доходів державного бюджету, додає він.

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«Частка податку на прибуток в структурі доходів державного бюджету складає 2,5-2,6%. Якщо ми введемо ПВК, то в перші три роки ця частка знизиться до 1%», – пояснює Верланов.

Хоча нововведення стало б кроком назустріч бізнесу, воно, на думку представника міністерства, може спричинити діру в державному бюджеті.

«Оскільки 80% податку на прибуток сплачуються 1500 компаніями, то, звичайно, введення ПВК буде вигідне цим компаніям», – визнає він.

Він звертає увагу й на те, що Україна має утримуватися від змін у податковій системі, зокрема щодо податку на прибуток, ще протягом 14 місяців, поки перебуває в програмі Міжнародного валютного фонду.

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«З огляду на меморандум із МВФ, на мою думку, в найближчий час ми маємо утриматися від цього. Водночас з квітня ми будемо працювати із спеціалістами з МВФ, з технічною місією на рахунок модернізації податку на прибуток в Україні, в тому числі будемо обговорювати податок на виведений капітал, як одну з форм модернізації податку на прибуток», – обіцяє Верланов.

У податку на виведений капітал є хороші інструменти, на які в Мінфіні дивляться з точки зору модернізації податку на прибуток, зауважує заступник міністра фінансів.

Він зазначив, що раніше МВФ і Світовий банк висловилися проти запровадження податку на виведений капітал у 2019 році.

Президент України Петро Порошенко вніс законопроект про запровадження податку на виведений капітал в липні 2018 року.