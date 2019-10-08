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08 Жовтень 2019, Київ 11:07
Новини | Політика

Кольченко про анексію Криму: «Все залежало від кримчан»

Олександр Кольченко

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Колишній політв’язень, кримчанин Олександр Кольченко заявив, що за анексію Росією Криму несуть часткову відповідальність жителі півострова.

«Все великою мірою залежало від нас, від самих – від кримчан», – сказав Кольченко в інтерв’ю проекту Радіо Свобода «Радіо Крим.Реалії».

При Кольченко визнав, що жителі Криму тривалий час «перебували під російською пропагандою». Це вплинуло на відсутність більш масового спротиву російській анексії, вважає Кольченко.

«Ця агресивна пропаганда мала певний вплив. Просто, як мені здається, всі просто не до кінця розуміли різницю між тією Росією, в яку вони хочуть потрапити, і реальною Росією», – зазначив він.

/**/ /**/ /**/ Олег Сенцов та Олександр Кольченко відповідають на запитання. 10 вересня 2019 року
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7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі кримчанин Олександр Кольченко.

Кримського активіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. Російський суд присудив Кольченку 10 років колонії. Він свою провину не визнав.

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