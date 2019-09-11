Радіо Свобода Daily: Що розповіли Сенцов і Кольченко на першій після звільнення пресконференції?

Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні і відразу в цілому закон «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)». Документ ухвалений силами депутатів від партії «Слуга народу». В інших фракціях законодавчу ініціативу голови держави назвали недостатньою й заскладною, а також наголосили на порушенні регламенту Верховної Ради під час розгляду проекту закону. Як це відбувалося і що означає – читайте у матеріалі.

Головне з пресконференції Сенцова і Кольченка

Звільнені з ув’язнення у Росії політв’язні Кремля Олег Сенцов та Олександр Кольченко понад дві години відповідали на запитання журналістів, зокрема і Радіо Свобода та проєкту Крим.Реалії. Вела пресконференцію Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод.

Про обмін, життя у в’язниці, Крим, Путіна і політичне майбутнє – наводимо головне із відповідей Сенцова і Кольченка.

Далі коротко:

Суд ЄС ухвалив вигідне Україні й Польщі рішення щодо використання газопроводу Opal, однієї з двох гілок, які сполучають російський «Північний потік» із газотранспортною системою Німеччини.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом Ігорем Коломойським, інформує Офіс президента України. Зустріч відбувалася на Банковій, вони обговорили питання ведення бізнесу в Україні й енергетичну сферу.

Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Кернес обіцяє апеляцію на рішення суду.

У Верховній Раді дев’ятого скликання зафіксований перший випадок «кнопкодавства», повідомляють активісти руху «Чесно». За їхніми даними, самовисуванець Олександр Ковальов голосував за себе і за свого колегу Максима Єфімова під час ухвалення проєкту закону про імпічмент.

Верховна Рада підтримала законопроєкт, згідно з яким НАБУ та ДБР отримують право самостійно здійснювати прослуховування чиновників.

Лідери русинів обговорили з президентом Чехії «більшу автономію» українського Закарпаття

Президент Чехії Мілош Земан прийняв делегацію «Світової ради підкарпатських русинів». До неї увійшли лідери організації, яка нарікає на утиски русинів в Україні. Деякі зі співрозмовників Земана також відомі тісними контактами у Росії. Як повідомляють чеські ЗМІ, представники делегації обговорили із Земаном питання «більшої автономії Закарпатської області в Україні».

Загадка археологічної знахідки поблизу собору Софії Київської

Копали траншею для прокладання електромереж й налаштування зовнішнього освітлення собору Святої Софії Київської, а натрапили на залишки давньої споруди неподалік входу до храму. Так почалась історія дослідження цієї споруди, яка до того ж «подарувала» науковцям цікаві знахідки – княжий знак «двозуб» доби Київської Русі, печатку візантійського чиновника, срібну копійчину російського царя Петра І… Археологічний сезон-2019 закінчується, взимку вчені вивчатимуть вартість і значення для історії України знайдених речей та спробують відгадати загадки споруди на подвір’ї Софії Київської.

Бізнесмен-поліглот вивчив українську і дає гроші на Донбас

Мовознавцеві й меценату Стіву Кауфманові з Ванкувера – 73 роки. Більшість своєї кар’єри він керував деревообробним бізнесом у Канаді. Окрім того, що чоловік опікується п’ятьма онуками, веде багатотисячний канал на ютубі й міжнародну платформу для вивчення мов The Linguist, він тривалий час допомагає жителям Донбасу у прифронтовій зоні. І хоча канадське посольство досі радить своїм громадянам не їздити у зону війни, а канадські друзі запитують дружину Стіва, чи той вже написав заповіт, він застережень не боїться і приїздить сюди вже не вперше.

Що нового в Apple: презентували нові IPhone, iPad та Watch

10 вересня американська компанія Apple презентувала останню в цьому році лінійку ґаджетів – розумних годинників Apple Watch, смартфонів iPhone і планшетів іPad. Чим потішила корпорація фанатів технологій? І чим оновлені продукти будуть різнитись від своїх попередників? Розповідаємо тут.

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