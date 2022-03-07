Коломойський не захотів коментувати, чи допомагає Україні під час війни

Олігарх Ігор Коломойський не захотів коментувати, чи допомагає якимось чином Україні у нинішніх умовах війни.

На прохання Радіо Свобода поспілкуватися про це, Коломойський відповів коротко: «Після війни».

Ігор Коломойський – четверта найбагатша людина в Україні: у 2021 році його статки оцінювали у 1,8 мільярда доларів.

Головні сфери інтересів цього олігарха – енергетика, важка промисловість, нафтогазовий сектор, авіатранспорт, медіахолдинг «1+1 медіа».

Банківська сфера теж була у цьому переліку, допоки один із основних активів Коломойського – «Приватбанк» – не націоналізували за президентства Петра Порошенка.

У грудні 2018-го Лондонський суд залишив у силі, встановлений для Ігоря Коломойського ліміт на особисті витрати у 20 тисяч фунтів на тиждень.