Коломойський пояснив, чому не остерігається повертатися до України при президенті Зеленському

Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що сподівається на відсутність політичного тиску на суди при новообраному президенті Володимирі Зеленському і тому не остерігається повернутися до України.

В інтерв’ю проекту Bihus.Info він сказав, що під час президентства Петра Порошенка «можна приїхати, а потім не виїхати».

«Я сподіваюся, що при президенті Зеленському який-небуть начальник управління типу [заступника голови АП Олексія] Філатова не буде телефонувати в суди і давати їм команду, чи випускати Коломойського із країни чи не випускати. Я сподіваюся, що Адміністрація президента не буде керувати судовою гілкою влади, як і всіма іншими гілками влади», – сказав Коломойський.

Він зазначив, що планує повернутися до України після інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Бізнесмен розповідав, що востаннє був в Україні у 2017 році. Наразі він перебуває в Ізраїлі. Коломойський говорив, що поїхати до України «було б украй необдумано».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.