Близько 60 засуджених із Одеської колонії після бунту етапували в інші установи – Мін’юст

У Міністерстві юстиції України повідомили про етапування засуджених із Одеської колонію №51, де 27 травня сталися заворушення, у інші установи відбування покарань Одеської області. Як йдеться на сторінці Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань у Facebook, переведення 58 в’язнів провели 2 червня.

«Переведення засуджених здійснювалось з дотриманням вимог чинного законодавства на підставі рішення міжрегіональної комісії, ухваленого за результатами розгляду звернень, які надійшли від засуджених. Під час переведення скарг та заяв щодо неправомірних дій не надходило», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Одеській колонії на момент бунту утримувались понад 450 ув’язнених.

27 травня в Одеській колонії №51, де відбувають покарання уперше засуджені люди, сталися заворушення: в’язні забарикадувалися всередині, були повідомлення про пожежу і сутички між протестувальниками та адміністрацією. Згодом поліція повідомила, що ситуацію контролює. Були відкриті провадження щодо дестабілізації ситуації в колонії та за скаргами в’язнів.

Причиною бунту адміністрація називала провокації з боку шістьох «кримінальних авторитетів», яких викликали для переведення в інші колонії. Самі ж ув’язненні заявляли, що цих шістьох почали бити працівники колонії, що і стало причиною заворушень.

Пізніше начальник південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Олександр Малахов повідомив, що після бунту Одеську колонію №51 планують законсервувати.