Підозрюваний у корупції колишній король Іспанії вирішив залишити країну

Колишній король Іспанії Хуан Карлос письмово сповістив чинного короля Іспанії Філіпа VI, свого сина, про намір залишити країну.

Хуан Карлос, що зберіг за собою титул короля Іспанії після зречення трону 18 червня 2014 року на користь сина, пояснив свій намір виїхати з Іспанії турботою про її благо.

В офіційній заяві іспанського королівського будинку наводиться повний текст листа, в якому, зокрема, йдеться про те, що на рішення покинути батьківщину колишнього короля спонукала «власна людська гідність».

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Два роки тому в Іспанії вибухнув черговий скандал навколо королівського сімейства. У центр уваги преси потрапив 80-річний Хуан Карлос, батько нинішнього монарха Феліппа VI. ЗМІ звинуватили Хуана Карлоса в корупції, ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей та підробці фінансових документів.

82-річний Хуан Карлос також зазначив, що ухвалив таке рішення на тлі «публічного відлуння деяких епізодів його минулого приватного життя».

У червні 2020 року Верховний суд Іспанії почав розслідування щодо причетності Хуана Карлоса до контракту на будівництво швидкісної залізниці із Саудівською Аравією. Це сталося після того, як швейцарська газета повідомила, що іспанський монарх отримав 100 мільйонів доларів від покійного короля Саудівської Аравії.

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У відповіді правлячий король Іспанії висловив своєму батькові «сердечну повагу і вдячність за його рішення». Феліпе VI підкреслив історичне значення правління короля Іспанії Хуана Карлоса, спадщина якого, за словами сина, служить іспанській демократії, правовій системі та Конституції.

Хуан Карлос, поміж іншого, брав участь у мирному відновленні демократичного правління в Іспанії після правління диктатора Франциско Франко в 1975 році.

Король Феліпе в березні 2020 року зупинив оплату утримання палацу батька та відмовився від його спадщини. На такий крок він пішов після того, як медіа повідомили, що сам Феліпе ймовірно був вигодонабувачем офшорного рахунку, де нібито розташовані 65 мільйонів євро, отримані Хуаном Карлосом від Саудівської Аравії.