Британія: королева посвятила в лицарі 100-літнього ветерана, який збирав кошти для медиків

Британський ветеран, капітан Том Мур, який під час пандемії COVID-19 зібрав мільйони фунтів стерлінгів на користь медпрацівників, був посвячений у лицарі і отримав від королеви Єлизавети II титул «сер Том».

Персональна церемонія для нього, в якій узяли участь сам Мур і його родина, відбулася в Віндзорському замку, де 94-річна королева Єлизавета II перебуває від березня, щоб уникнути пандемії. Королева використала для церемонії меч свого батька Георга VI, який поклала на плече Мурові.

Як зазначила пресслужба королівського дому, церемонія відбулася з дотриманням належного дистанціювання. При цьому церемонії інших уже схвалених посвячень у лицарі наразі відкладені через пандемію. Як правило, такі церемонії проводяться для більш ніж сотні осіб за раз, і не завжди їх проводить особисто королева.

Іще одним винятком стало те, що Мур, який вдягнув усі свої військові нагороди, не мусив ставати перед королевою на коліно – ветеран може ходити вже тільки з ходунцями.

А для королеви це стало одним із лічених публічних заходів, у яких вона взяла участь від часу запровадження карантинних обмежень.

Том Мур, ветеран Другої світової війни, напередодні свого 100-го дня народження вирішив у квітні зібрати для медиків Національної медичної служби, які борються з пандемією, одну тисячу фунтів тим, щоб у своєму нинішньому стані пройти садочком свого дому 50-метрової довжини сто кіл, по одному за кожен рік свого життя. Його ініціатива викликала жвавий відгук громадськості, і врешті він зібрав майже 33 мільйони фунтів (приблизно 41 мільйон доларів).

Відтак він отримав звання почесного полковника і навіть почесного члена англійської збірної гри в крикет, популярної в Британії й інших країнах Британської співдружності, а прем’єр-міністр Боріс Джонсон подав його на посвячення в «лицарі-бакалаври». Це в Британії є одним із різновидів високої державної нагороди.