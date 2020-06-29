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29 червня 2020, Київ 10:26
Новини | Міжнародні

Четвертий президент Словаччини Андрей Кіска залишає велику політику

Андрей Кіска був президентом Словаччини від 2014 до 2019 року

Колишній словацький президент, лідер владної партії «За людей» (Za ľudí) Андрей Кіска заявив, що вирішив остаточно закінчити свою політичну кар’єру.

Причина, як пояснив Андрей Кіска на своїй фейсбук-сторінці, стан здоров’я.

«Моє здоров’я не дозволяє мені залишатись активним в політиці... Через це я повідомив президії своєї партії, що на серпневому сеймі не буду брати участь у виборах голови», – написав Кіска.

29 червня на Андрея Кіску чекає операція. «Моє тіло збирає данину за сотні тисяч кілометрів, які я протягом останніх років наїздив автомобілем по всій Словаччині», – зазначив колишній президент.

Андрей Кіска (57 років) був обраний президентом Словаччини 2014 року, на цій посаді залишався до 2019-го, коли на президентських виборах здобула перемогу нинішня словацька президентка Зузана Чапутова.

Партія «За людей» (Za ľudí) була заснована з ініціативи Андрея Кіски у 2019 році як «партія ні консервативна, ані ліберальна, а центристська», її лідером Андрей Кіска був обраний у вересні 2019-го.

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