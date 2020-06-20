На Донеччині колишня полонена «ДНР» підірвалася на розтяжці

У суботу, 20 червня, на власному подвір’ї біля міста Костянтинівка Донецької області на розтяжці підірвалась колишня полонена «ДНР» Валентина Бучок. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в правозахисній групі «Січ», яка займається її юридичним захистом.

У правозахисній групі розцінюють інцидент як замах на вбивство.

Як розповів Радіо Свобода брат Валентини Бучок Анатолій Бучок, наразі його сестра з численними осколковими пораненнями перебуває у хірургічному відділенні 5-ої міської лікарні Костянтинівки. Її вже прооперували.

«Відкрила хвіртку – і стався вибух. Я викликав швидку й поліцію. Коли її забирала швидка, вона була в свідомості. На місці події працює поліція», – сказав Анатолій Бучок.

Це вже другий замах на ексзаручницю «ДНР», яка провела в полоні бойовиків близько року.

У жовтні 2019-го так само на її подвір’ї невідомі встановили розтяжку, але тоді чоловік Валентини вчасно її помітив і ніхто не постраждав. Жінки в той час не було вдома, вона перебувала в суді.

Екс-полонена бойовиків Валентина Бучок виграла два суди проти компанії-роботодавця, довівши, що перебувала майже рік в полоні, а не «в прогулі», і відсудила заборговану їй зарплату. Відповідне рішення спершу ухвалив Краматорський райсуд Донецької області, а потім – обласний апеляційний.

Жінка, яку знали в Донецьку через її проукраїнську позицію, перебувала в полоні незаконних збройних формувань за обвинуваченням у здійсненні «розвідувальної діяльності в інтересах України».