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Новини | Суспільство

Командування: на фронті за добу відбулося 154 боєзіткнення, 46 – на Покровському напрямку

Артилеристи окремої механізованої бригади «Холодний Яр» на Донеччині, липень 2025 року
Артилеристи окремої механізованої бригади «Холодний Яр» на Донеччині, липень 2025 року

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 154 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 липня.

Зокрема, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 23 боєзіткнення, на Південно-Слобожанському армія Росії сім разів штурмувала українські позиції в районах Вовчанська, Красного Першого, Кутьківки, Строївки та Стариці.

Чотири російських атаки відбулися на Куп’янському напрямку.

«На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки», – повідомляє штаб.


Бойові діє тривали на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка, Новоторецьке, Дачне, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограду, Філії», – йдеться в зведенні.

Російські загарбники 17 разів атакували на Новопавлівському напрямку. Генштаб також звітує про один безуспішний штурм на Гуляйпільському напрямку і ще одне боєзіткнення на Придніпровському.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.


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