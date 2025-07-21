Командування: на фронті за добу відбулося 154 боєзіткнення, 46 – на Покровському напрямку

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 154 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 липня.

Зокрема, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 23 боєзіткнення, на Південно-Слобожанському армія Росії сім разів штурмувала українські позиції в районах Вовчанська, Красного Першого, Кутьківки, Строївки та Стариці.

Чотири російських атаки відбулися на Куп’янському напрямку.

«На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки», – повідомляє штаб.





Бойові діє тривали на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка, Новоторецьке, Дачне, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограду, Філії», – йдеться в зведенні.

Російські загарбники 17 разів атакували на Новопавлівському напрямку. Генштаб також звітує про один безуспішний штурм на Гуляйпільському напрямку і ще одне боєзіткнення на Придніпровському.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.



