Командування: на фронті відбулося понад 160 боєзіткнень від початку доби

Українські військові продовжують запобігати спробам РФ просунутися вглиб території України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 20 листопада. Згідно з ним, від початку доби на фронті відбулося 161 бойове зіткнення.

Зокрема, одне бойове зіткнення відбулося на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Армія РФ шість разів атакувала українські позиції на Південно-Слобожанському.

Двічі російські загарбники вдавалися до наступальних дій на Куп’янському напрямку в бік Піщаного.

ЗСУ відбили 10 російських штурмових дій на Лиманському напрямку, тривають два боєзіткнення з 13 на Слов’янському.

На Краматорському напрямку армія Росії шість разів атакувала позиції українських військ, тривають бої в двох локаціях.





На Костянтинівському напрямку відбулося 23 бойових зіткнення, російська армія штурмувала позиції ЗСУ в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Софіївки.

«На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 56 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер», – йдеться в зведенні.

Українські війська відбили 16 російських атак на Олександрівському напрямку, 10 разів російські загарбники намагалися йти вперед на Гуляйпільському.

Сили оборони відбили дві російських атаки на Оріхівському напрямку і одну спробу наблизитись до своїх позицій на Придніпровському напрямку.

Раніше 20 листопада Генеральний штаб Збройних сил України 20 листопада заперечив заяви Росії про окупацію Куп’янська на Харківщині та Ямполя на Донеччині. Також, заявило командування, в Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація російських військ у міській забудові.