Засідання комітету, де мали розглянути відтермінування дубляжу фільмів українською мовою, не відбулося

Засідання в онлайн-режимі комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, заплановане на 10:00 понеділка, не відбулося. На ньому мали розглянути внесення поправки до минулорічного законопроєкту про незалежність Нацради України з телебачення і радіомовлення, яка би відтермінувала вимогу до українських телеканалів дублювати й озвучувати фільми і серіали державною мовою.

Про зрив засідання стало відомо з онлайн-трансляції, яку вів член комітету і колишній очільник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«Зараз відбувається абсолютно підпільне засідання, невідомо де. Ним намагаються здійснити, по суті, російський путч в Україні, для того, щоб завтра вже розглянути це питання під куполом парламенту. Це усупереч регламенту», – казав В’ятрович перед початком онлайн-засідання.

Члени комітету вийшли на зв’язок онлайн, утім, формально засідання не відбулося. В’ятрович та присутні в одній кімнаті з ним інші члени комітету (Соломія Бобровська, Микола Княжицький, Гео Лерос, Софія Федина), а також депутати з інших комітетів (Микола Величкович, Марія Іонова та Михайло Бондар) вимагали від голови комітету Микити Потураєва і секретаря Віталія Бабенка зачитати прізвища членів комітету, які дали згоду на проведення засідання в онлайн-режимі.

Оприлюднення кількості та імен згодних на участь в засіданні в електронному комітеті має відбутися до 10:00 – без цього засідання не може розпочатися, казав В’ятрович. Потураєв відмовився надати ці дані.

«Я відкидаю ваші звинувачення в будь-яких порушеннях регламенту. Нехай це залишиться на вашій совісті. Я бачу, що засідання комітету сьогодні не відбудеться», – сказав голова комітету.

1 червня Верховна Рада намагалася, проте не змогла внести до порядку денного законопроєкт про відтермінування норм про українську мову в теле- та кіновиробництві.

Внесення до порядку денного і скорочення термінів розгляду проєкту закону «щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» (№5554) підтримали 204 народних депутати за необхідних 226.

Автори проєкту пропонували відтермінувати набуття чинності частиною 6 статті 23 закону про забезпечення функціонування української мови як державної. У ній йдеться про те, що «мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова».

Представники «Слуги народу» Микита Потураєв та Євгенія Кравчук, які є ініціаторами законопроєкту, пропонували, щоб це положення набуло чинності через два місяці після скасування карантину.

Їхній однопартієць Олександр Санченко подав альтернативний законопроєкт, де виступив зі схожими пропозиціями. Водночас він пропонує також відтермінувати і положення, згідно з яким «мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова».

31 травня частина виробників контенту та медіаспільноти закликали народних депутатів підтримати законопроєкт, оскільки «галузь працює в надскладних умовах, спрямовуючи ресурси не тільки на розробку і створення контенту, але і на організацію безпечних умов праці співробітників, забезпечення збереження робочих місць».

16 липня 2021 року набуває чинності норма закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка зобоֹвֹֹֹ’язує українські телеканали дублювати та озвучувати фільми і серіали державною мовою.