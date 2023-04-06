Комітет ВР із зовнішньої політики підтримав розрив угоди з Сирією про економічну співпрацю

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував ухвалити законопроєкт про припинення угоди про міжурядову співпрацю України з Сирією – про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 6 квітня.

«Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу і в цілому урядовий Проект Закону «Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне, економічне і технічне співробітництво», – заявив він.

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Мельничук зазначив, що проєкт пропонує припинити дію Угоди між урядом України та урядом Сирії про торговельне, економічне і технічне співробітництво через «докорінну зміну обставин, зокрема у зв’язку з підтримкою з боку Уряду Сирійської Арабської Республіки російської збройної агресії проти України».

Кабмін запропонував Раді денонсувати цю угоду 28 березня.

Законопроєктом пропонується через підтримку з боку уряду Сирії російської збройної агресії проти України та розрив Україною дипломатичних відносин із Сирією припинити дію угоди від 21 квітня 2002 року.

Торік Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією. А нещодавно офіційний Київ терміном на 10 років запровадив санкції проти президента Сирії Башара аль-Асада.