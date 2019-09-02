Футбол: Коноплянка перейшов до «Шахтаря»

Півзахисник Євген Коноплянка приєднався до команди «Шахтаря» – про укладення угоди повідомила пресслужба футбольного клубу.

«Угоду з гравцем національної збірної України розраховано на три роки», – йдеться в заяві.

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін, вітаючи Коноплянку в команді, назвав його «футболістом високого рівня».

«Впевнений, з приходом настільки кваліфікованого виконавця наша команда стане ще сильнішою», – написав Палкін.

29-річний Євген Коноплянка грає у складі збірної України з футболу з 2010 року. Він також співпрацював із футбольними клубами «Дніпро», іспанською «Севільєю» та німецьким «Шальке».