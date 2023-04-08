Як будуть визначати суму компенсації за зруйноване війною житло: пояснення авторки закону

Процедура визначення суми компенсації за зруйноване війною житло поки що не описана – вона з’явиться згодом окремою постановою уряду, повідомила Радіо Свобода авторка закону про компенсацію за зруйноване війною житло, народна депутатка Олена Шуляк.

Вона запевняє, що ціна має буде бути ринковою – відповідно до вартості житла в регіоні до повномасштабної війни.

«Станом на сьогодні це точно буде залежати від регіону, і зараз обговорюються якісь додаткові чинники – як, наприклад, рік зведення будинку. Нас також запитують стосовно того, як оцінюватиметься вартість ремонту… Ну, зараз це перевірити практично неможливо», – пояснила депутатка у коментарі проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

За словами Олени Шуляк, перші компенсації люди зможуть отримати вже через два місяці. Вона додала, що інформацію щодо зруйнованих домівок, де вже провели технічні обстеження, зможуть перевірити та внести до реєстру швидше.

У березні президент підписав закон про компенсацію за зруйноване війною житло. Зараз уряд напрацьовує механізми його реалізації. Діяти він почне уже в травні.

Інформацію про зруйноване житло влада вже рік збирає через мобільний застосунок «Дія». Українці подали 350 тисяч заявок. Загальна площа цього житла – понад 23 квадратних кілометри.