Кононенко заперечує затримання і каже, що перебуває в Стамбулі

Колишній народний депутат від партії «Блок Петра Порошенка», соратник експрезидента Петра Порошенка Ігор Кононенко заперечує, що його затримували в аеропорту «Бориспіль» ввечері 17 жовтня. Він написав про це у фейсбуці у ніч на 18 жовтня.
«Приземлився у Стамбулі та з подивом дізнався, що Сергій Лещенко заявив, що мені заборонено залишати Україну… Офіційно повідомляю, що я не наймав Лещенка до себе прессекретарем і не надавав йому повноважень коментувати будь що, пов’язане з моєю персоною. Прошу журналістів звертатися до мене, коли ви робити новини про мене», – написав Кононенко.
За його словами, після Стамбулу він планує відвідати Китай. «Там на запрошення китайської сторони братиму участь у великій тенісній події, про яку розповім трохи згодом», – додав ексдепутат, який є фігурантом розслідувань програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).
Про те, що Кононенка затримали в «Борисполі» при спробі перетнути кордон, повідомив колишній депутат Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.
За його словами, у зв’язку з тим, що прізвище Кононенка згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень, він був затриманий для з’ясування його нинішнього статусу.
«Станом на 21:00 Кононенку все ще не давали дозволу на проходження державного кордону», – зазначав Лещенко.
Це питання прокоментував і генпрокурор Руслан Рябошапка. Ввечері 17 жовтня в ефірі телеканалу «1 + 1» він заявив, що ГПУ до можливого затримання не має відношення. «Ми детально стежимо, про що йдеться. Є публічна інформація, що є одне з кримінальних проваджень щодо цієї людини, і воно розслідується НАБУ», – сказав генпрокурор.
За його словами, є «інші епізоди, які розслідуються в кримінальних провадженнях, тому, можливо, щось могло бути пов’язано з розслідуванням цих кримінальних справ і з’ясуванням можливості зникнення народного депутата».
У пресслужбі НАБУ Радіо Свобода повідомили, що наразі з’ясовують ситуацію.
17 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило про затримання колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Він на знак протесту оголосив голодування.
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