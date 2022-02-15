Американський військовий конвой прямує через Чехію до Словаччини на навчання

Протягом майже двох тижнів, від 15 до 26 лютого, через територію Чехії з Німеччини до Словаччини переїде перша частина контингенту армії США.

Як повідомляє міністерство оборони Чехії, у складі конвою 1400 осіб і 500 одиниць техніки, які візьмуть участь у попередньо запланованих навчаннях Saber Strike 2022.

Для зручності населення конвой пересуватиметься через Чехію пізніми вечірніми і нічними годинами. Пересування конвою відбуватиметься в координації з поліцією Чехії і з дотримання вимог гігієни, продиктованих епідемією COVID-19.

У місті Ранчіржов, що на півдні Чехії, де відбудеться перша зупинка першої частини конвою, американські військові будуть розселені в 30 шатрах із опаленням і освітленням, в одному шатрі підготовлено 12 ліжок. Ще три шатра працюватимуть як їдальні, перед змінами частин конвою всі ці тимчасові приміщення будуть дезінфіковані.

Проведення навчань Saber Strike 2022 було схвалене урядом Чехії в листопаді 2021 року.

Чеська армія бере участь в навчаннях Saber Strike з 2018 року.