Росія почала фарбувати кораблі в чорний колір – у ВМС назвали причину

Російські військові почали фарбувати бойові кораблі в чорний колір, бо сподіваються, що це нібито ускладнить визначення типу їхнього судна, розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Як відзначив Плетенчук, такі методи використовувались ще в часи Другої світової війни.

«Вони зафарбовують у чорний колір передні та задні частини кораблів, щоб у нічний час візуально було важче визначити тип корабля; для того, щоб його можна було сплутати з чимось іншим і на нічному фоні це має якось їм допомогти. Є таке українське прислів’я: «Дурень думкою багатіє». Це про цю ситуацію», – розповів речник.

З ранку 16 липня Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі з 9 до 11 одиниць, серед них – два ракетоносії, їхній загальний залп складає 12 «Калібрів», кажуть в ВМС ЗСУ.