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28 Лютий 2019, Київ 13:38
Новини | Політика

Українські кораблі не ходять через Керченську протоку –прикордонслужба

Іноземні судна зараз проходять через протоку з меншими перешкодами з боку Росії, заявив представник прикордонної служби України Олег Слободян

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Українські кораблі на даний час «практично» не ходять через Керченську протоку, заявив представник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Іноземні судна, за його словами, зараз проходять через протоку з меншими перешкодами з боку Росії. Від початку року були затримані для огляду 67 іноземних суден, які йшли в українські порти, додав Слободян.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що українські морські порти Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Росією для заходу і виходу суден.

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