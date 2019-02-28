Українські кораблі не ходять через Керченську протоку –прикордонслужба

Українські кораблі на даний час «практично» не ходять через Керченську протоку, заявив представник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Іноземні судна, за його словами, зараз проходять через протоку з меншими перешкодами з боку Росії. Від початку року були затримані для огляду 67 іноземних суден, які йшли в українські порти, додав Слободян.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що українські морські порти Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Росією для заходу і виходу суден.