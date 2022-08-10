Припинення громадянства: Корбан каже, що йому невідома «справжня причина», але прокоментував версію щодо Спартц

Керівник Центр територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан заявляє, що йому невідома «справжня причина» припинення його громадянства України. Про це він заявив в інтерв'ю Бі-Бі-Сі.





«Мені складно відповісти на це питання, бо маю таке саме питання. Тобто я здивований з цього приводу. Причому такий цинічний крок – якось треба його хоча б пояснити. Ну, добре, мені не хочете пояснювати – поясніть людям, які ставлять питання. Справжньої причини поки що ніхто не розуміє. Ні я не розумію справжньої причини, ні суспільство не розуміє справжньої причини», – сказав він.



Геннадій Корбан також відреагував на версію, що припинення його українського громадянства пов'язане з його спілкуванням з американським політиком від Республіканської партії Вікторією Спартц.



Він каже, що зустрічався з Спартц лише раз і не обговорював з нею Офіс президента чи якісь внутрішньополітичні питання.



«Ми говорили переважно про те, як потрібно комплектувати бойові бригади озброєнням. І як треба складати заявки, бо знову ж таки некомпетентність якихось чиновників у Міністерстві оборони, некомпетентність якихось військових, які може і не повинні бути в цьому компетентні, у Генеральному штабі - я не називаю прізвища, тому що я їх навіть не знаю…Я з нею не обговорював Офіс президента, я не обговорював якихось людей, які працюють в Офісі президента, я не обговорював обстановку в країні, я не обговорював внутрішньополітичні питання.. Так (це була перша зустріч – ред.) я взагалі раніше ніколи не зустрічався з американськими політиками. Ну, через свою посаду, людина захотіла поговорити – хіба я можу відмовити? Якщо відмовити – це просто невігластво. Тим паче американському політику. Людині, яка підписувала ленд-ліз (закон про ленд-ліз підписував президент США Джо Байден – ред.)», – розповів він.

Деякі експерти припускають, що припиненням громадянства Офіс президента міг помститися Корбану за нібито інформування Вікторії Спартц про ситуацію в Україні.

Сама конгресвумен пов'язує припинення громадянства Корбана з зустріччю з нею.

22 липня стало відомо, що в Геннадія Корбана на контрольно-пропускному пункті на кордоні України вилучили закордонний паспорт.

За день до того народний депутат Сергій Власенко з фракції «Батьківщина» оприлюднив нібито копію указу президента Володимира Зеленського про припинення громадянства України для деяких осіб, зокрема бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, народного депутата Вадима Рабіновича.

Офіційного підтвердження справжності поширеного у мережі «указу» немає.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що укази про громадянство передбачають наявність у них персональних даних, відтак вони закриті для публічного доступу.