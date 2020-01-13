Королева Єлизавета II підтримала бажання герцогів Сассекських щодо «більш незалежного життя»

Королева Великобританії Єлизавета II підтримала бажання герцога і герцогині Сассекських жити більш незалежно від королівської родини.

«Моя сім’я і я повністю підтримуємо бажання Гаррі і Меган сформувати нове життя в молодій сім’ї. Попри те, що ми б вважали за краще, аби вони залишилися повноцінними членами королівської сім’ї, ми поважаємо і розуміємо їхнє бажання жити більш незалежним життям і при цьому залишатися найціннішою частиною моєї родини», – йдеться у заяві королеви.

За її словами, наразі ухвалене рішення про перехідний період, упродовж якого герцог і герцогиня Сассекські проводитимуть час у Канаді та Великобританії.

«Гаррі і Меган ясно дали зрозуміти, що не хочуть покладатися на державні кошти в своєму новому житті», – йдеться у заяві.

Остаточні рішення мають бути ухвалені найближчими днями, додала королева.

13 січня британська королева Єлизавета ІІ зібрала членів королівської родини для обговорення майбутньої ролі принца Гаррі і Меган, які 8 січня оголосили про намір стати фінансово незалежними.

Вони не назвали причину свого рішення. Водночас у 2019 році герцог критикував медіа через «цькування» його дружини. Він порівнював ставлення представників ЗМІ до Маркл із їхнім ставленням до його матері, принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.

Британський принц Гаррі і американська акторка Меган Маркл одружилися у травні 2018 року. Через рік у герцога і герцогині Сассекських народився хлопчик – Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.