У ВР повідомляють про дострокове припинення депутатства Волошина, Королевської та Солода

Верховна Рада ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень трьох народних депутатів – Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода, повідомив депутат Ярослав Железняк у Telegram.

«Парламент достроково припинив повноваження ще трьох народних депутатів: Юрія Солода (325 голосів «за»), Наталії Королевської (332), Олега Волошина (330)», – зазначив Железняк.

Депутат Олексій Гончаренко також написав у Telegram про рішення Ради щодо цих трьох депутатів.

«Звісно, добре, що ОПЗЖ вже відвалюється з Ради. Але там є такі трудівники, як Бойко і Шуфрич, які все ще намагаються робити вигляд, що вони різко стали патріотами. А коли вже їх будемо виганяти?», – написав Гончаренко.

15 лютого до Верховної Ради України надійшли заяви про складання повноважень народних депутатів від Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода, які були обрані до парламенту від нині забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя».

22 лютого до парламенту надійшла заява Олега Волошина, також обраного від ОПЗЖ, про складання депутатських повноважень.

Напередодні Верховна Рада підтримала рішення про припинення повноважень народного депутата Олександра Трухіна.