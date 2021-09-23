Коронавірус: в Україні зробили ще майже 145 тисяч щеплень

В Україні за останню добу від COVID-19 вакцинували ще 144 768 людей. Одну дозу отримали 91 615 людей, повністю імунізовані 53 153 людини, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні щеплено 6 527 042 людини, з них отримали одну дозу – 6 527 040 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 299 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 826 357 щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19, до якої може призвести штам «дельта».