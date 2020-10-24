Лікар-пульмонолог розповіла, як маска може захистити від важкого перебігу COVID-19

Лікар-пульмонолог Світлана Гук, завідувачка першого інфекційного відділення київської лікарні № 17, в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповіла, як маска може захистити від важкого перебігу коронавірусного захворювання COVID-19.

«Маски потрібні. Їх треба просто міняти, не треба їх носити, коли ви йдете по парку, але коли ти заходиш у метро, у магазин, ти маєш маску вдягнути. Це зменшує і виділення від хворої людини, і вдихання того, хто вдихне це», – наголосила вона в «Суботньому інтерв’ю».

Адже, за її словами, «і від кількості, від інфікуючої дози (є дослідження), буде залежати клінічна картина». «Тобто, примітивно скажу, що якщо багато вірусу в людину потрапляє, то, найімовірніше, вона буде хворіти важко. А якщо це невеличка кількість вірусних частинок, організм собі побореться з нею, можливо, навіть клінічна картина не розвинеться», – звернула увагу Світлана Гук.

«Розумієте, потрібно знайти якийсь баланс між розумним неходінням у натовп і все-таки тим, що життя триває, і все це минеться. І маски, я вважаю, …їх треба носити у місцях скупчення людей. То є повага, ставлення до людей, що ті, хто навколо тебе, і ти не захворієш. Або захворієш, але легше і пізніше. Якось так», – додала вона до пояснення, чому маски нині так важливо носити.

Крім того, каже лікар, маска відіграє позитивну роль і для тих, хто вже захворів на COVID-19, можливо, безсимптомно, бо це до певної міри убезпечує від зараження інших людей.

Також, за її словами, і ті, хто вже перехворів на COVID-19, усе одно мали б носити маски і застосовувати інший захист, такий, як дотримання дистанції, дезінфікування і часте миття рук.

«Бачите, бувають повторні зараження. І з серпня про це говорять досить активно. І є навіть повідомлення про три і про чотири. Але, маючи друге зараження, я до цього ставлюся тепер відповідно. І захист треба використовувати, і маски носити, і, коли будь-які катаральні прояви (ознаки запалення дихальних шляхів, нежить тощо – ред.) – треба сидіти вдома і не йти на роботу», – каже Світлана Гук, яка, за її словами, перехворіла на COVID-19 уже двічі.

Навесні, на початку пандемії, Всесвітня організація охорони здоров’я протягом якогось часу не рекомендувала широке використання масок. Причиною тоді була різка нестача цих захисних засобів у світі, так що їх бракувало й тим, для кого вони потрібні вкрай. Пізніше, з розгортанням виробництва масок, ту рекомендацію замінили на протилежну – що маски носити треба для захисту від коронавірусу.

Як повідомили вранці 24 жовтня, в Україні за попередню добу виявили 7 014 нових випадків COVID-19. За ту добу від захворювання померли 125 людей, видужали 2 177.