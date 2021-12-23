За добу в Україні – 7 312 нових хворих на COVID-19

В Україні протягом доби 22 грудня зафіксували 7 312 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. З них 585 – діти, 182 – медичні працівники.

Крім того, за минулу добу госпіталізували 1 691 людину, 275 хворих померли, у 16 521 хворого констатували одужання.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 людей, з них отримали першу дозу – 14 500 518 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 219 547 людей, отримали додаткову дозу – 596 людей. Загалом проведено 27 720 661 щеплення», – повідомляють у МОЗ.

Загалом, за офіційними даними, за час пандемії в Україні захворіли понад 3,63 мільйона, 94 184 хворих померли.

З опівночі 23 грудня шість областей – Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська – на тлі зниження показників захворюваності перейшли на «жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки.