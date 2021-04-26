У Києві та 8 областях у неділю не зробили жодного щеплення від COVID-19 – Степанов

Минулої доби в Україні від COVID-19 вакцинувалися 1 114 людей, при цьому в Києві і вісьмох областях (Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Сумська, Тернопільська та Чернігівська) не зробили щодного щеплення у неділю.

«528 030 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 528 028 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)», – повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його інформацією, щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами щеплення.

Станом на 25 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 492 494 людини.

Кампанія з вакцинації стартувала в Україні 24 лютого, щеплення проводять трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також вакцинами Pfizer.