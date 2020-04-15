Зеленський назвав найнебезпечнішим нині скупчення людей на богослужіннях

Президент України Володимир Зеленський на нараді щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 назвав найнебезпечнішим у нинішній час наближення Великодня скупчення людей на богослужіннях.

«Скупчення людей на свята, на богослужіннях – сьогодні найнебезпечніше, що може бути. Поцілунки, причащання, перебування поруч – це прямий спосіб зараження. І кожен має бути свідомий того, що відповідає не лише за себе, а й за здоров’я та життя своїх близьких, родичів та людей навколо», – наголосив Зеленський.

На нараді звернули особливу увагу на те, що перед Великодніми святами можуть виникати провокації із закликами порушувати карантинні й безпекові заходи, повідомили на Банковій.

Про проблеми з дотриманням карантинних обмежень, особливо в час святкування Великодня, йшлося й на кількох попередніх щоденних нарадах в офісі президента. «Зібрання, натовпи на Великодні свята – прямий шлях захворіти самому й заразити близьких. Тому Великдень у новому форматі цьогоріч – це справжній прояв любові до ближнього», – заявляв тоді Зеленський.

У зверненні до українців 14 квітня він також наголошував: «У нас попереду ключовий, визначальний період (у протистоянні коронавірусній інфекції – ред.)… Саме тому так важливо на Великдень кожному українцеві залишатися вдома… Тому вкотре закликаю вас на Великодні свята бути вдома». За його словами, з українськими медіагрупами домовлено про трансляцію богослужінь усіх основних конфесій на українських телеканалах.

Цього року Великдень за юліянським календарем, якого в Україні наразі дотримуються, зокрема, єдина канонічна помісна Православна церква України, підрозділ Російської православної церкви в Україні – УПЦ (МП), а також Українська греко-католицька церква, святкується 19 квітня. Служби Божі будуть звершувати священнослужителі в зачинених храмах із онлайн-трансляцією, освячення кошиків і пасок буде можливе тільки на відкритому повітрі і з дотриманням належної дистанції між людьми. Також вірян закликають освячувати паски самостійно, використовуючи освячену воду.