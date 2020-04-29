НАЗК: 236 корупціонерів притягли до кримінальної відповідальності з початку року

236 корупціонерів притягли до кримінальної відповідальності з початку року, повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

«Загалом до відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення притягнуто 1012 осіб. З них 236 було притягнено до кримінальної відповідальності, 736 осіб – до адміністративної відповідальності, ще 40 до осіб було застосовано дисциплінарне стягнення», – заявили в НАЗК.

За даними відомства, найбільше осіб до відповідальності притягли за несвоєчасне подання декларації (625 осіб) та пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службові особі (133).

Серед осіб, притягнутих до відповідальності: 350 депутатів місцевих рад, 163 посадові особи юридичних осіб публічного права та 95 працівників органів поліції.

Згідно з законодавством, серед функцій Національного агентства з питань запобігання корупції є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.