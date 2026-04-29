У Косові пройдуть треті вибори за 14 місяців після того, як парламент не зміг обрати президента

Парламент Косова не зміг обрати президента до встановленого кінцевого терміну – півночі 28 квітня, у результаті чого країна опинилася перед необхідністю провести нові вибори протягом 45 днів. Це будуть вже треті вибори за останні приблизно 14 місяців, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

«Ця сесія ознаменувала кінець цього законодавчого органу», – заявила законодавцям спікер парламенту Албулена Хаджіу.

З вечора 27 квітня депутати парламентської більшості намагалися обрати нового президента, але опозиційні партії бойкотували сесію після того, як переговори із владною партією «Самовизначення» (LVV) прем’єр-міністра Альбіна Курті зазнали невдачі й не було досягнуто жодної угоди щодо президента. Опозиційні партії відхилили пропозиції Курті, заявивши, що LVV не повинна контролювати уряд, парламент і президентство.

Загальні вибори трохи більше ніж рік тому залишили Курті без більшості, необхідної для формування уряду, що призвело до місяців парламентської блокади. Зрештою законодавці домоглися проведення дострокових виборів у грудні, на яких партія Курті перемогла з понад 51 відсотком голосів. Вона отримала 57 місць у 120-місному парламенті, чого недостатньо для самостійного управління.

Згідно з конституцією, президент Косова обирається двома третинами голосів у перших двох турах або 61 голосом у третьому турі, але для проведення засідання в залі потрібно 80 депутатів.

Виборчий процес, ймовірно, відкладе переговори із Сербією, яка ніколи не визнавала незалежність Косова, проголошену у 2008 році, що є ключовим критерієм для амбіцій обох країн щодо вступу до Європейського Союзу.