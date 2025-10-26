У Косові парламент не обрав новий уряд, можливі позачергові вибори

Тимчасовий прем’єр-міністр Косова Альбін Курті 26 жовтня не зміг забезпечити достатню підтримку парламенту для формування уряду, що поглибило багатомісячну політичну кризу в країні.

Партія Курті отримала лише 56 голосів, це менше від 61 місця, необхідного для формування уряду. Це залишило країну без життєздатної адміністрації майже через дев’ять місяців після виборів.

Тепер президенту потрібно буде оголосити кандидата на посаду прем’єр-міністра для другого голосування в парламенті. Незрозуміло, чи може бути висунутий 50-річний Курті, чи замість нього буде висунуто кандидата від опозиції.

Якщо і під час другого голосування в парламенті не вдасться сформувати чітку більшість, балканська країна може бути змушена провести ще одні вибори до законодавчих органів.

Курті, який залишається головою тимчасового уряду, заявив парламенту перед програшем голосування, що кожний день без нової адміністрації – це «день втрати для розвитку, для громадян, для держави».

Він попередив, що без уряду країна ризикує пройти нові вибори без бюджету, що може поставити під загрозу її здатність фінансувати ключові послуги – пенсії, постачання ліків, поліцію та служби безпеки.

Ліва партія Курті здобула найбільше голосів на лютневих виборах, але їй не вдалося здобути достатньо місць для обрання уряду.