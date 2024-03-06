Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

«Перед потягом сказали «вибачте» – депутат Костенко про скасування відрядження до Мюнхена

Депутат Верховної Ради Роман Костенко
Депутат Верховної Ради Роман Костенко

Секретарю комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роману Костенку в останній день скасували відрядження на Мюнхенську конференцію з безпеки. Про це він розповів в ефірі «Свобода.Live» (проєкт Радіо Свобода) 6 березня.

«Перед самим потягом мені сказали «вибачте» – (після того, як) вранці сказали, що «відрядження є, все нормально – Мюнхенська конференція, вперед, захищати інтереси країни». А на вечір сказали: «Вибач, ти нас неправильно зрозумів, нема такої команди, щоб ти виїжджав за кордон», – розповів Роман Костенко.

Він також зазначив, що Верховній Раді команду на відрядження дають із Офісу президента. «Там є спеціальні люди, які вирішують, кому їхати за кордон, а кому ні. А Рада це виконує», – додав Костенко.

Шмигаль не бачить утисків опозиції щодо відряджень за кордон (відео)
Embed
Шмигаль не бачить утисків опозиції щодо відряджень за кордон (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:32 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Раніше цього тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що жодних утисків опозиції в країні не бачить. Таку позицію він озвучив у відповідь на запитання кореспондентки Радіо Свобода про дискримінаційну практику обмежень виїзду за кордон для народних депутатів із опозиції.

Минулого тижня експрезидент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко також заявляв, що влада зірвала його участь у Мюнхенській конференції з безпеки, а також зустрічі з політиками в Польщі та Ізраїлі.

Мюнхенська конференція з безпеки у 2024 році відбулася з 16 до 18 лютого. Під час цього заходу президент Чехії Петр Павел оголосив, що його країна знайшла за кордоном близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути направлені українським військовим.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG