«Перед потягом сказали «вибачте» – депутат Костенко про скасування відрядження до Мюнхена

Секретарю комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роману Костенку в останній день скасували відрядження на Мюнхенську конференцію з безпеки. Про це він розповів в ефірі «Свобода.Live» (проєкт Радіо Свобода) 6 березня.

«Перед самим потягом мені сказали «вибачте» – (після того, як) вранці сказали, що «відрядження є, все нормально – Мюнхенська конференція, вперед, захищати інтереси країни». А на вечір сказали: «Вибач, ти нас неправильно зрозумів, нема такої команди, щоб ти виїжджав за кордон», – розповів Роман Костенко.

Він також зазначив, що Верховній Раді команду на відрядження дають із Офісу президента. «Там є спеціальні люди, які вирішують, кому їхати за кордон, а кому ні. А Рада це виконує», – додав Костенко.

Раніше цього тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що жодних утисків опозиції в країні не бачить. Таку позицію він озвучив у відповідь на запитання кореспондентки Радіо Свобода про дискримінаційну практику обмежень виїзду за кордон для народних депутатів із опозиції.

Минулого тижня експрезидент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко також заявляв, що влада зірвала його участь у Мюнхенській конференції з безпеки, а також зустрічі з політиками в Польщі та Ізраїлі.

Мюнхенська конференція з безпеки у 2024 році відбулася з 16 до 18 лютого. Під час цього заходу президент Чехії Петр Павел оголосив, що його країна знайшла за кордоном близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути направлені українським військовим.