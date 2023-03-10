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У Костянтинівці вісім людей зазнали поранень унаслідок російського обстрілу

Наслідки одного з попередніх обстрілів у Костянтинівці

У місті Костянтинівка Донецької області вісім людей зазнали поранень унаслідок здійсненого російськими військовими обстрілу, повідомляє регіональна прокуратура.

За її даними, 10 березня місто обстріляли із зенітно-ракетного комплексу С-300 та системи залпового вогню «Ураган».

«Унаслідок атаки окупантів троє чоловіків та четверо жінок віком від 30 до 79 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Також осколкового поранення зазнав 53-річний водій маршрутного таксі», – ідеться в повідомленні.

Пошкоджено або повністю зруйновано близько 14 приватних будинків, дев'ять автомобілів, газову трубу, гаражі, господарські будівлі та об'єкти цивільної інфраструктури.

Наразі обстріл міста триває, зазначили у прокуратурі.

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