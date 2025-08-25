Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Війська РФ завдали авіаударів по Костянтинівці, є поранені – прокуратура

Війська РФ завдали чергового авіаудару по Костянтинівці, внаслідок якого постраждали четверо людей. Пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач
Війська РФ завдали чергового авіаудару по Костянтинівці, внаслідок якого постраждали четверо людей. Пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач

Російські війська завдали авіаударів по Костянтинівці – поранені четверо людей, повідомляє у телеграмі Донецька обласна прокуратура.

«Четверо містян, які перебували під час обстрілу на вулиці, зазнали тілесних ушкоджень. У чоловіка 26 років та трьох жінок віком 51, 74 й 85 років діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом, рвані рани та забій», – йдеться у повідомленні.

Стан двох з постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

За даними слідства, 25 серпня з 11:20 по 12:00 сили РФ здійснили чергову авіаційну атаку на Костянтинівку, застосувавши п’ять «ФАБ-250» із модулем УМПК – під ударами РФ опинилась житлова забудова.

У зоні ураження пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, лінії електропередач, додають у прокуратурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG