Війська РФ завдали авіаударів по Костянтинівці, є поранені – прокуратура

Російські війська завдали авіаударів по Костянтинівці – поранені четверо людей, повідомляє у телеграмі Донецька обласна прокуратура.



«Четверо містян, які перебували під час обстрілу на вулиці, зазнали тілесних ушкоджень. У чоловіка 26 років та трьох жінок віком 51, 74 й 85 років діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом, рвані рани та забій», – йдеться у повідомленні.

Стан двох з постраждалих лікарі оцінюють як важкий.



За даними слідства, 25 серпня з 11:20 по 12:00 сили РФ здійснили чергову авіаційну атаку на Костянтинівку, застосувавши п’ять «ФАБ-250» із модулем УМПК – під ударами РФ опинилась житлова забудова.

У зоні ураження пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, лінії електропередач, додають у прокуратурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



