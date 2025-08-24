Російські військові скинули ФАБи на Костянтинівку: пошкоджена школа мистецтв – влада

У неділю, 24 серпня, російські військові завдали удару по Костянтинівці, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Сергій Горбунов.

Місцевий чиновник каже, що керовані авіабомби ФАБ-250 влучили у центр громади.

За попередніми даними, серед цивільного населення жертв та постраждалих немає.

«Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади адміністративної будівлі, закладу культури, кількох багатоповерхових житлових будинків та гаражні приміщення. Особливо постраждала школа мистецтв, де розташовувався пункт незламності», – повідомив Горбунов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.