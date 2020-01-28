Конституційний суд Росії ухвалив переглянути вирок активісту Костянтину Котову, якого у вересні 2019 року засудили до чотирьох років колонії за порушення правил проведення масових акцій.

У документі, опублікованому на сайті КС, мовиться, що у вироку не вказано, чи загрожували дії Котова «конституційно захищеним цінностям та чи сприяли вони втраті публічним заходом мирного характеру».

Захист Котова у скарзі до Конституційного суду вказав, що стаття, за якою засудили Котова, передбачає ув’язнення лише у випадку, якщо підсудний завдав шкоди або створив загрозу здоров’ю учасників мітингу.

25 січня президент Росії Володимир Путін доручив Генпрокуратурі перевірити законність вироку активісту Костянтину Котову.

Костянтин Котов – 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиничними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією й Україною.

З березня до серпня минулого року активіста неодноразово затримувала російська поліція. Востаннє його затримали 10 серпня в центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи. За версією звинувачення, підсудний брав участь у ній, тримаючи в руках плакат, скандуючи гасла і роздаючи інтерв’ю. Радіо Свобода публікувало кадри, на яких видно, що в цей день Котов тільки встиг вийти з метро, як відразу ж був схоплений поліцією. Суд не став розглядати відео затримання Котова і не долучив його до справи.

5 вересня 2019 року Костянтин Котов був засуджений на чотири роки позбавлення волі.