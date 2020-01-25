Росія: Путін доручив перевірити вирок активісту Костянтину Котову

Президент Росії Володимир Путін доручив Генпрокуратурі перевірити законність вироку активісту Костянтину Котову, якого у вересні 2019 року засудили до чотирьох років колонії за порушення правил проведення масових акцій, передає сайт Кремля.

Згідно з повідомленням, Путін зажадав розслідування від Генпрокуратури, щоб встановити, чи було рішення про покарання для Котова законним і обґрунтованим.

Костянтин Котов – 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиничними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією й Україною.

З березня до серпня минулого року активіста неодноразово затримувала російська поліція. Востаннє його затримали 10 серпня в центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи. За версією звинувачення, підсудний брав участь у ній, тримаючи в руках плакат, скандуючи гасла і роздаючи інтерв’ю. Радіо Свобода публікувало кадри, на яких видно, що в цей день Котов тільки встиг вийти з метро, як відразу ж був схоплений поліцією. Суд не став розглядати відео затримання Котова і не долучив його до справи.

5 вересня 2019 року Костянтин Котов був засуджений на чотири роки позбавлення волі.

Стаття про неодноразове порушення правил проведення акцій протесту з’явилася в Кримінальному кодексі Росії в 2014 році. Першим засудженим за цією статтею став у грудні 2015 року активіст Ільдар Дадін. Вирок був скасований Верховним судом, Конституційний суд Росії роз’яснив, що застосовувати статтю про неодноразові порушення можна тільки в разі, якщо вони не були формальними і порушували права громадян.

Прокуратура у відповідь на апеляційну скаргу адвокатів Котова заявила, що вирок не суперечить постанові Конституційного суду Росії. У відомстві назвали «реальною загрозою» те, що під час акцій московський активіст нібито порушував правила дорожнього руху і блокував прохід громадян до визначних пам’яток міста.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Котова політичним в’язнем.