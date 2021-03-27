Понад 750 тисяч білорусів підтримали ідею переговорів влади та опозиції за міжнародних посередників – Ковалькова

Понад 750 тисяч білорусів підтримали ідею проведення переговорів білоруської влади та опозиції з участю міжнародних представників. Про це, посилаючись на дані анонімного голосування, в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live розповіла Ольга Ковалькова, член Президії Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи у Білорусі та довірена особа Світлани Тихановської.

«Ми запитали у білорусів, чи вони підтримують, щоби Світлана Тихановська провела переговори щодо виходу з політичної кризи при міжнародній підтримці. Наразі проголосувало понад 750 тисяч білорусів. Це найбільша кількість людей у Білорусі, котрі голосували онлайн після виборів. Це голосування також дає можливість людям побачити потенціал, мобілізацію, протестний настрій та налаштованість на вирішення кризи, котрі нікуди не зникла», – сказала Ковалькова.

За словами Ковалькової, білоруська опозиція готова говорити з будь-якими представниками влади, «котрі мають повноваження», проте про переговори із самим Лукашенком наразі не йдеться, оскільки, він на це не налаштований, зазначила вона.

18 березня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про початок «загальнонаціонального голосування» за переговори з чинною владою Білорусі за міжнародного посередництва. Тихановска закликала білорусів анонімно проголосувати на онлайн-платформі «Голос», яка була створена перед президентськими виборами в Білорусі та використовувалася для альтернативного підрахунку голосів. Лідерка опозиції підкреслила, що даним платформи «Голос» довіряють у Євросоюзі, США та міжнародних організаціях.