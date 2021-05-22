Лише одна область залишається у «помаранчевій» карантинній зоні – МОЗ

В Україні станом на 22 травня у «помаранчевій» карантинній зоні залишається тільки одна область – Донецька.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

У решті регіонів жоден з показників не перевищує встановлену для «жовтої» зони епіднебезпеки норму.

Минулої доби, 21 травня, зафіксували 4 606 нових випадків COVID-19, госпіталізували 1665 людей, одужали – 12 586, померли – 178.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,1 мільйона людей, померли – 49 279.

За даними МОЗ, загалом від початку вакцинальної кампанії проведено 1 049 311 щеплень, вакциновано 971 011 людей.