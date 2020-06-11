ДПСУ: бойовики другий день поспіль блокують пропуск через два КПВВ на Донбасі

У Державній прикордонній службі України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі другий день поспіль блокують відновлення пропуску через лінію розмежування.

«Сьогодні об 11:00 прикордонники зі складу Об’єднаних сил розпочали пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування у КПВВ «Мар’їнка» та «Станиця Луганська». До початку пропуску десятки людей прибули до КПВВ. В усіх них – соціально-гуманітарні проблеми, для вирішення яких їм необхідно потрапити на тимчасово окуповану територію України. За визначений час роботи, з 11:00 до 14:00, прикордонники через КПВВ «Мар’їнка» та «Станиця Луганська» пропустили 7 осіб. Однак окупанти заблокували для них перетин лінії розмежування», – повідомила ДПСУ у фейсбуці.

Українські прикордонники розповіли, що учора чотири жінки були пропущені через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар’їнка» в бік тимчасово окупованого Донецька, а вже сьогодні ці жінки повернулися назад до КПВВ «Мар’їнка».

«Вони розповіли прикордонникам, що увесь цей час перебували перед блокпостом російських збройних формувань, який ті загородили протитанковими їжаками. На благання жінок пропустити, бойовики не реагували. Сподіваючись перетнути лінію розмежування, жінки перебували там до настання темряви. Не ризикнувши повертатися назад затемна, вони заночували просто неба обабіч дороги перед блокпостом. Як повідомили троє потерпілих, від нелюдського поводження російських найманців, четвертій жінці стало зле та вона не змогла самостійно рушити в бік контрольованої території.

«При цьому окупанти спокійно споглядали на страждання жінки, навіть не намагаючись надати їй необхідну медичну допомогу. Прикордонники зі складу Об’єднаних сил залучили представників Міжнародного Комітету Червоного хреста для евакуації хворої жінки на контрольовану територію», – додали в ДПСУ.

Напередодні, у перший день часткового відновлення руху через КПВВ на Донбасі, українські прикордонники також заявляли, що бойовики заблокували перетин громадянами лінії розмежування у «Станиці Луганській» та «Мар’їнці». Водночас бойовики на сайтах угруповань «ЛНР та «ДНР» заявили, що «ситуація з поширенням коронавірусної інфекції може вийти з-під контролю в разі відновлення зараз роботи пропускних пунктів на Донбасі». Сепаратисти кажуть, що КПВВ «Станиця Луганська» та «Мар’їнка» українська влада відкрила в односторонньому порядку, і назвали це «провокацією».

В Офісі українського омбудсмена засудили зрив бойовиками пропуску громадян через лінію зіткнення і закликали міжнародні гуманітарні організації, які мають доступ до окупованих територій, звернути увагу на ситуацію.

Раніше стало відомо, що з 10 червня на КПВВ «Станиця Луганська» та «Мар’їнка» з частково відновлюється пропуск громадян – щоденно з 11:00 до 14:00.

З 22 березня через карантинні заходи рух на КПВВ був обмежений.

У Донецькій області діючими є чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорськ», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове». Також на лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є пішохідним.