Прикордонники: 22 липня дорожній коридор «Горлівка-Бахмут» функціонувати не буде

У зв’язку зі збереженням вибухонебезпечної ситуації біля КПВВ «Майорське» на Донеччині 22 липня дорожній коридор «Горлівка-Бахмут» функціонувати не буде, пропуск осіб і транспорту у цьому контрольному пункті не здійснюватиметься, повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Командування об’єднаних сил звертається до громадян із проханням, врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок через лінію розмежування та обирати інші контрольні пункти в’їзду-виїзду», – йдеться в повідомленні.

21 липня невідомі повідомили про мінування КПВВ «Майорське». Через кілька годин пункт відновив роботу. Згодом біля КПВВ знайшли нерозірвану 120-міліметрову міну. Після цього роботу об’єкта знову припинили. Згодом у прикордонслужбі повідомили про відновлення роботи КПВВ «через наявність великої кількості осіб, що очікують на відновлення роботи контрольного пункту в’їзду-виїзду».

За даними прикордонників, КПВВ після відновлення роботи функціонувало у реверсному режимі: зокрема, спочатку через лінію розмежування пропускали громадян, які слідують на тимчасово окуповану територію. Після завершення їх оформлення здійснювався пропуск усіх осіб і транспортних засобів, що перебували у так званій «сірій зоні».