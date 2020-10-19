Контрольний пункт в місті Щастя на Луганщині планують відкрити 10 листопада – ООС

Контрольний пункт пропуску в місті Щастя на Луганщині планують відкрити 10 листопада, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Очікувана пропускна спроможність КПВВ становить 10-15 тисяч людей за добу.

Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі вирішила відкрити новий пункт пропуску через лінію розмежування на своєму засіданні 22 липня. Наразі триває його «розбудова».

У Луганській області поки діє лише один пункт пропуску – у Станиці Луганській. Він пішохідний. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій прогнозувало, що два КПВВ повноцінно запрацюють у Золотому та Щасті.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.