Перевізники масово беруть з жителів окупованої території Донбасу плату за нібито хабар українським прикордонникам на українсько-російському кордоні. Про це проєкту Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) повідомили кілька перевізників та місцеві жителі.

Людям, які домовляються про маршрут з ОРДЛО (окуповані райони Донецької та Луганської областей) на підконтрольну територію через Росію, пропонують здійснити таку поїздку без сплати штрафу на українсько-російському кордоні за 3000-3500 гривень. Журналісти перевірили це, зв’язавшись із перевізниками.

«Без штрафів і ізоляції, це включено», «3000-3500, без штрафу», – повідомили співрозмовники, що рекламують свої послуги для жителів ОРДЛО.

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При цьому двоє інших співрозмовників – жителька окупованого Донецька та переселенець – підтвердили, що користувалися такою послугою. Проїзд без штрафу також пропонують перевізники безпосередньо перед українським кордоном: ця послуга коштує 500 гривень, повідомила донеччанка, яку не оштрафували.

«Я знаю людей, які не користувалися «послугою» перевізника, і вони платили штраф. Ми не платили», – говорить співрозмовниця.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі зазначив, що конкретно про діяльність таких перевізників йому невідомо, але у 2020 році ДПСУ виявила чотири сотні випадків хабарництва серед співробітників служби. Він закликав повідомляти про такі випадки на гарячу лінію.

«Ми активно боремося з фактами корупції, якщо такі є. Неодноразово наші співробітники притягалися до відповідальності за спроби отримати неправомірну вигоду. Спроби переправити через кордон – це незаконна діяльність, але мені невідомі випадки, про які ви розповідаєте», – зазначив Демченко.

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Громадяни України з окупованих територій дістаються на вільну територію через Росію, оскільки контрольні пункти в’їзду та виїзду з боку бойовиків ОРДЛО закриті. Це незаконно та тягне за собою адміністративний штраф від 1700 до 5100 гривень, оскільки, щоб в’їхати таким чином в Україну, люди перетинають неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

На сайті президента зареєстрована петиція про тимчасове скасування цих штрафів, оскільки іншого способу виїхати з окупованої території українці не мають.

На період з 15 до 31 жовтня КПВВ у Станиці Луганській закрила і Україна через карантин.