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16 жовтня 2020, Київ 08:50
Новини | Суспільство

Бойовики шість разів порушили режим тиші за добу – штаб ООС

За даними штабу, внаслідок пострілів ніхто з українських військових не постраждав.

Російські гібридні війська шість разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі протягом доби 15 жовтня, повідомив штаб Операції об’єднаних сил.

Зокрема, на Приазов’ї в порушення домовленостей українські військові задокументували проліт безпілотного літального апарату бойовиків, який перетнув лінію розмежування. Українські військові подавили безпілотник засобами радіоелектронної боротьби.

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«Проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік Причепилівки. На цій ділянці противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог двічі відкривав поблизу Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, внаслідок пострілів ніхто з українських військових не постраждав.

Підконтрольне Росії угруповання «ДНР» заявляє про обстріл українськими військовими окупованої ним території. Аналогічне угруповання «ЛНР» таких заяв не робило.

День захисника в окопах: свічки пам’яті та «режим тиші» – відео
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День захисника в окопах: свічки пам’яті та «режим тиші» – відео

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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