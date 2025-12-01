Війська РФ завдали удару по багатоповерхівці в Краматорську, є поранені – ОВА

Російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Краматорську, поранені четверо людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Цього разу росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку. Це черговий цілеспрямований удар по цивільних, чергова спроба вбити, зруйнувати і залякати», – написав він у телеграмі.

Остаточні наслідки удару встановлюються.

Філашкін вкотре закликав всіх жителів Донеччини евакуюватись до більш безпечних регіонів України.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



