На Донеччині у Краматорській та Слов’янській міських громадах наразі залишаються 83 443 цивільні людини, повідомив на онлайн-брифінгу 5 серпня начальник відділу оперативно-чергової служби, зв’язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Дмитро Петлін.

«У Краматорській громаді наразі залишаються 46 143 людини, а у Слов’янській громаді – 37 300», – цитує чиновника «Укрінформ».

За його словами, евакуація у громадах триває, на території області працюють від 10 до 12 евакуаційних груп силовиків – це групи Національної поліції «Білі янголи» та групи рятувальників з ДСНС «Фенікс». Також волонтери проводять евакуацію в області, і їх теж «десь 10 і більше бригад щодня працюють», додав Петлін.

У грудні 2024 року Дмитро Петлін інформував, що на підконтрольній уряду Украхни частині Донеччини на той момент залишалося близько 316 тисяч цивільних, обов’язкова евакуація у регіоні тривала й тоді.

Раніше 5 серпня влада Донецької області оголосила обов’язкову евакуацію дітей разомі з батьками із найбільш небезпечних районів Краматорська, включно з двома селищами, які адміністративно входять до складу міста.