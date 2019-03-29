Краматорськ: засуджена через «референдум» подала апеляцію на умовний термін і отримала реальний

Мешканка Краматорська Наталія Кравченко подала апеляцію на вирок Краматорського міського суду про визнання її винною в організації так званого референдуму в травні 2014 року і програла – замість умовного терміну вона отримала реальний. Про це Радіо Свобода повідомив син обвинуваченої Денис Кравченко.

61-річна Кравченко подала апеляцію 19 січня 2018 року, а вже 21 січня свою апеляцію подала прокуратура. Якщо обвинувачена просила повністю виправдати її, спираючись зокрема на суперечності в свідченнях свідків та невірну оцінку її листування з Денисом Пушиліним.

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Обвинувачена наполягала на тому, що писала Пушиліну як координатору МММ, а не як ватажку бойовиків. В апеляційній скарзі Кравченко також вказала, що свідки по її справі самі визнали, що організовували цей «референдум», але уникнули відповідальності.

Прокуратура в свою чергу наполягала на тому, що умовний вирок для Кравченко не відповідає тяжкості злочину та не буде сприяти ані виправленню засудженої, ані попередженню вчинення аналогічних злочинів.

Апеляційний суд не скасував вирок для Кравченко, а прислухався до аргументів прокуратури – скасував трирічний випробувальний термін та перетворив умовне ув’язнення на реальне. У вироку колегія суддів вказала, що він базувався не тільки на показаннях свідків, але також на матеріалах обшуку, зокрема на вилучених шаблонах протоколу дільничної комісії. На цих «документах» стояли прізвище та ініціали обвинуваченої. Врахувавши всі обставини, суд засудив Наталю Кравченко до п’яти років позбавлення волі.

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Як раніше повідомляв проект Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії, Наталія Кравченко з самого початку не визнавала себе винною в організації так званого «референдуму» про приєднання до так званої «Донецької народної республіки» і, на відміну від інших обвинувачених, не йшла на угоду зі слідством.

Досудове слідство по її справі тривало з листопада 2017 року, у суд справу передали лише в квітні 2018-го. Протягом досудового слідства кримінальне провадження також відкривали проти її сина, Дениса Кравченка. Його підозрювали в розповсюджені наркотиків. Втім, пізніше це провадження закрили через відсутність доказів.