Вікторія Насібулліна

(Друкуємо мовою оригіналу)

В небольшой комнате две гитары и микрофон – здесь начинается новая жизнь всеми любимых музыкальных хитов. Новым звучанием известные песни наполняют участники кавер-бэнда «ЧасЫ» из Бахмута. В ихнем репертуаре композиции различных музыкальных направлений: от группы Queen до «Океана Эльзы». О том, как возникла идея создать кавер-бэнд, о выступлениях на малых сценах, о поклонниках и музыкальном патриотизме Радио Донбасс.Реалии говорило с основателем и гитаристом группы Сергеем Бурцевым и солисткой Юлией Гаврашенко.

Кавер-бэнд «ЧасЫ» был основан в 2014 году музыкантом Сергеем Бурцевым. В состав группы вошли также бас-гитарист Роман Касьяненко и солистка Юлия Гаврашенко.

Разговаривали с ними в репетиционной.

Никто всерьёз не планировал, что это будет коммерческий проект

«Мы собрались тогда, когда все эти события начались, мы переехали из Донецка и, по сути дела, было немножечко скучно, пока каждый себя устроил, нашёл в городе, и нам захотелось вернуться. Это наша работа, мы этими живём, мы музыканты от и до. Изначально это было себе для души», – рассказывает Юлия Гаврашенко.

«Больше это была затея просто поиграть, порепетировать, никто всерьёз не планировал, что это будет коммерческий проект», – говорит Сергей Бурцев.

– Что означает название «ЧасЫ»?

Сергей: Час чего-нибудь, такого вдохновения, какого-то отдыха.

Юлия: Определённое время для самих себя и время для наслаждения, в данном случае, музыкой.

– В каком музыкальном направлении вы работаете?

Мы играем то, что нам по душе, то, что мы любим

Сергей: Музыкальное направление разнообразное, всё идёт больше не от направления, а от музыки, вот пусть это будет блюз, фанк, не важно… поп, – пусть это будет материал интересный.

Юлия: Мы играем то, что нам по душе, то, что мы любим, то, что мы чувствуем и то, то нам «по кайфу» играть.

– Кто вам пишет музыку?

Авторскую музыку играем очень редко. Она не востребована

Сергей: Музыку пишем сами, но авторскую музыку играем очень редко. Она не востребована, она, по большому счёту, нужна только нам.

Юлия: Людям больше хочется развлечений. Пока это не особо востребовано. У нас даже есть целый альбом записанный, называется он «Завжди».

– Где вы выступаете?

Юлия: Пабы, рестораны, ночные клубы, если это лето – открытые площадки типа Дня молодёжи, Дня города, на площадях мероприятия. Но, в основном, это те заведения, которые пропагандируют живую музыку.

Сергей: Выступления, в основном, происходят по области – Краматорск, Северодонецк, Славянск, Дружковка, Константиновка. В Бахмуте гораздо реже, чем за пределами.

– Как продвигаете своё творчество в «люди»?

Очень тяжело в нашем городе с продвижением живой музыки

Сергей: Очень тяжело в нашем городе с продвижением живой музыки.

Юлия: Вообще, какой-либо музыки, по большому счёту. Концерты, мероприятия у нас в городе проводятся не особо часто и не особо, скажем так, пользуются популярностью.

​– Влияют ли политические процессы в стране на ваше творчество?

Юлия: Политика политикой, музыка музыкой. Людям всегда нужно наполнят чем-то душу, наполнять чем-то мысли. У нас в репертуаре есть кавер-версии песен, люди просят что-нибудь патриотичное, сейчас – можно и нужно.

Хочется, чтобы у нас молодёжь привлекалась к мероприятиям различным, не просто ходили в наушниках и слушали непонятно что с непонятными текстами и непонятной музыкой, а хотя бы как-то потихонечку это дело поднимать. И хочется, чтобы руководство наше к этому приобщалось.

– Есть ли у вас в планах покорение «большой» сцены?

Сергей: Мы уже деревья с корнями. Это подростки могут бросить, сесть на поезд на третью полку, поехать куда-то. Мы таких целей не преследуем и, по-моему, не играли ни на одном фестивале. Мы сами себе продюсеры. Плывём на своём кораблике, ветер помогает – хорошо, если ветра нет, гребём сами.

Мы уже деревья с корнями. Это подростки могут бросить, сесть на поезд на третью полку, поехать куда-то. Мы таких целей не преследуем

В этом году «ЧасЫ» отметили свой первый профессиональный юбилей – 5 лет со дня основания группы. В планах у ребят – не останавливаться на достигнутом, привлекать внимание слушателей к живому исполнению, и мечта устроить музыкальный фестиваль, в теперь уже родном городе – Бахмуте.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)